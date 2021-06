Motorino in fiamme a Lioni, sul posto i vigili del fuoco Il mezzo è andato completamente distrutto

Un due giugno pieno di interventi da parte dei vigili del fuoco. La squadra del distaccamento di Lioni è intervenuta in via Sottotenente Capocci, a Lioni, per un incendio che ha interessato un ciclomotore in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per verificare la natura del rogo. Il mezzo di proprietà di un giovane del posto è andato completamente distrutto.