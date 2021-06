Ariano, rubano tavolini e sedie davanti ad un bar: accade anche questo La denuncia del titolare dell'attività commerciale Edoardo Lo Conte

"Hanno portato via nella notte tavolini e sedie davanti al mio bar". A denunciare l'accaduto è l'artista musicale arianese Edoardo Lo Conte, titolare di un'attività commerciale lungo via Mancini, di fronte all'istituto Pia Casa e al costruendo polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare ex Giorgione. La scoperta è stata fatta in mattinata.

Le strutture erano situate sotto un porticato. Lo Conte ha annunciato che sporgerà denuncia contro ignoti, i quali farebbero bene a costituirsi e a riconsegnare ciò che è stato rubato, essendo in funzione le telecamere di video sorveglianza del cantiere proprio nella zona in questione. E questa volta ad agire potrebbero essere stati non proprio i minorenni scatenati del fine settimana.