Dramma ad Ariano: 56enne trovato cadavere nella sua abitazione Non rispondeva alla porta e al telefono: era privo di vita nel suo letto

Lo hanno trovato privo di vita nel suo letto, con la televisione ancora accesa. Di lui non si erano avute più notizie da domenica scorsa, l'ultima volta che era stato visto al Corso Vittorio Emanuele, dove risiedeva da alcuni anni, da solo all'interno di una piccola abitazione.

Da domenica scorsa non era stato piu' visto al solito posto di fronte alla sua abitazione a chiedere il consueto passaggio verso il centro. E' stata una donna del luogo, preoccupata per la strana assenza ad allertare la Polizia Municipale, giunta per prima sul posto con gli agenti Fausto Matullo e Rosanna Lo Conte. Risultato vano ogni tentativo di rintracciare l'uomo, sia alla porta che al telefono è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco giunti da Grottaminarda e dei sanitari del 118. A fare la triste scoperta sono stati proprio i caschi rossi entrati in casa da un balcone dopo aver rotto un vetro.

Francesco Scala, 56 anni volto conosciuto ad Ariano Irpino, persona garbata e riservata sarebbe stato colto da malore. Sul posto gli operatori del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nessun dubbio da parte dei sanitari. Un infarto fulminante la causa del decesso. La Polizia Municipale ha informato dell’accaduto la Procura di Benevento che ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura. Salma affidata al genitore del 56enne e trapsortata dall'impresa di onoramze funebri Lo Conte nell'obitorio del cimitero.