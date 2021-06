Furto tavolini e sedie al bar ripreso da una telecamera: nei guai una donna Mistero risolto ad Ariano Irpino. 50enne segnalata alla Procura di Benevento

E' stata identificata la donna autrice del furto di tavolini e sedie dinanzi ad un bar sabato scorso all'allba nella centralissima via Mancini ad Ariano Irpino di fronte all'istituto Pia Casa.

Era stato il titolare del locale Edoardo Lo Conte a denunciare l'accaduto sui social e successivamente a presentare un esposto al comando di polizia municipale di Piazza Mazzini. Da qui l'avvio delle indagini da parte del sovrintendente Luigi Pietrolà insieme ai suoi colleghi con l'acquisizione delle immagini nel cantiere del costruendo polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare ex Giorgione e l'individuazione della responsabile del gesto, una 50enne del luogo, la quale convocata negli uffici ha ammesso di aver compiuto tale azione. Le strutture prelevate e caricate in auto erano situate sotto un porticato. Segnalazione inoltrata all'autorità giudiziaria. Sarà ora la procura di Benevento, informata dell'accaduto ad effettuare i dovuti provvedimenti.

E nel vicico cantiere dell'ex Giorgione, come se non bastasse, ignoti hanno portato via anche un attrezzo importante. Due episodi non collegati tra loro. Indagini in corso.