Ariano, brucia sterpaglie in un giardino sprigionando fumo in città Sono dovuti intervenire carabinieri, polizia municipale e Aios nella centralissima via Parzanese

In un primo momento c'è chi aveva temuto il peggio pensando ad un incendio all'interno di una palazzina, non riuscendo ad individuare l'origine precisa del rogo.

Abitanti e commercianti sono scesi in strada lungo Corso Europa, Piazza Duomo e via Parzanese. Ed è qui nei pressi di un'area abbandonata e ricettacolo di rifiuti che in una proprietà privata è stato sorpreso un un uomo, intento ad incendiare tranquillamente, come se nulla fosse sterpaglie presenti nel suo giardino.

Dopo meno di cinque minuti dalla segnalazione è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri ed in contemporanea della polizia minicipale dopo essere stati allertati da un cittadino.

Sul posto anche i volontari Aios presenti con la loro sede a pochi metri dall'abitazione, i quali hanno provveduto a spegnere il rogo prima che si propagasse anche in un vicina villetta. In via Parzanese è giunto personalmente anche il sindaco Enrico Franza insieme ad un funzionario dell'area tecnica. Stando a quanto riferito dai residenti, sembra che non sia la prima volta che accade in episodio del genere sempre nella stessa zona.

E' l'occasione per ricordare a tutti, anche in vista della stagione estiva alle porte, che bruciare sterpaglie, provocando spesso anche pericolo per la incolumità pubblica è reato.