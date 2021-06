Ancora una morte improvvisa ad Ariano: dolore nel giorno di Sant'Antonio Se n'è andato alla vigilia del quarantennale della promozione dell'Ariano in serie D

Se n'è andato alla vigilia del quarantennale della mitica promozione dell'Ariano in serie D avvenuta quell'indimenticabile 14 giugno 1981 al Vestuti di Salerno.

Un anniversario che quest'anno su iniziativa di Carmelo Barbieri, baluardo di quel gruppo di eroi, verrà onorato al meglio domani con una semplice rimpatriata non essendo stato possibile poter organizzare un evento di carattere sportivo.

Un anniversario rattristato dalla morte improvvisa di Luigi Cardinale, portiere simbolo dell'Ariano negli anni 70, da sempre amante dello sport.

Era insieme agli amici della domenica Luigino stamane nella villa comunale per la sua consueta camminata, quando colto improvvisamente da malore si è accasciato a terra nei pressi del viale degli ippocastani. Attimi di concitazione, la disperazione dei presenti, la mancanza di un defibrillatore in quel luogo frequentato da atleti e amanti della semplice passeggiata ogni giorno, la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane da parte dei sanitari del 118 dove è arrivato in codice rosso, due tentativi di rianimazione purtroppo non andati a buon fine e il decesso. Una notizia che ha sconvolto la città.

Persona molto conosciuta e stimata Luigi per le sue doti umane e professionali, sempre disponibile e cordiale con tutti. Domani alle 16.00 nella chiesa di San Pietro Apostolo gli verrà rivolto l'ultimo affettuoso saluto.