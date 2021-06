Bagnoli Irpino. Fermati in auto con uno spinello: due ventenni nei guai Scattano le denunce dei carabinieri della compagnia di Montella

Prosegue l’azione dei carabinieri della compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Nel corso di un servizio perlustrativo, a Bagnoli Irpino, una pattuglia della locale stazione intima l’“Alt” a un’autovettura con a bordo due ventenni: nonostante l’evidente sintomatologia, il conducente rifiuta l’invito di sottoporsi al test tossicologico. All’esito dell’immediata perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto uno spinello già confezionato con sostanza stupefacente di tipo marijuana. Pertanto, oltre ad essere segnalati alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, per il conducente del veicolo è scattato anche il ritiro della patente di guida e il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

- i carabinieri della stazione di Calabritto hanno denunciato un 55enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia e sottrazione di beni sottoposti a sequestro, per aver posto in circolazione un veicolo (in precedenza sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa) affidatogli in custodia giudiziale e destinato alla confisca;

- i carabinieri di Chiusano San Domenico hanno denunciato un 50enne per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere: i militari, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo fermato alla guida di un’auto, decidono di approfondire l’accertamento. E all’esito della perquisizione personale e veicolare, viene rinvenuto un coltello a serramanico e un’ascia: opportunamente interpellato, l’uomo (già noto alle Forze dell’Ordine) non è stato in grado di fornire un valido motivo che ne giustificasse il porto. Ascia e coltello sottoposti a sequestro.

I Carabinieri di Chiusano San Domenico hanno altresì segnalato alla Prefettura di Avellino un 40enne del posto, fermato alla guida di un veicolo nonostante gli fosse stata precedentemente revocata la patente.