Volturara Irpina. Auto si ribalta con due coniugi a bordo, muore 79enne e' accaduto poco dopo le 19 in contrada Vallicella

Incidente mortale a Volturara Irpina. Un uomo è morto durante il trasporto in ospedale. L'impatto si è verificato poco dopo le 19 in contrada Vallicella. A bordo del veicolo che in una zona di montagna si è ribaltata due coniugi rispettivamente di 79 e 69 anni, originari del posto. I due anziani sono rimasti incastrati nell'abitacolo e dopo essere stati estratti, sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti, i quali constatavano il decesso dell'uomo e trasportavano la donna presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica.