Rompono porte antipanico, danneggiano piantine e si azzuffano lungo il corso Accade ad Ariano Irpino, dove serve una sola cosa per mettere un freno a tutto ciò: le telecamere

Sono stati ripresi in un video mentre in comitiva corrono all'impazzata lungo via D'Afflitto, ad un certo punto si azzuffano tra di loro , rischiando di farsi anche seriamente male e poi ritornano tutti insieme in branco, come se nulla fosse a sbeffeggiare automobilisti e passanti.

Il giorno dopo gli operai dell'ufficio tecnico comunale, i pochi irriducibili che con notevoli sacrifici stanno cercando in tutti i modi di tenere in ordine la città, si sono visti costretti a conteggiare i danni dell'ennesima scorribanda: porte antipanico rotte all'interno del silos Calvario, piantine danneggiate e in quache caso fatte sparire lungo il corso e in villa comunale, per non parlare dei rifiuti lasciati a terra tra cui bottiglie di alcolici. Episodi avvenuti in concomitanza con il grave gesto di omofobia nei confronti di un ragazzo di Grottaminarda.

Alla luce di tutto ciò che sta accadendo ad Ariano Irpino, lasciano il tempo che trovano le riflessioni e i dibattiti sui sociali. Serve una sola cosa e con immediatezza: le telecamere. Altrimenti continueremo a parlare all'infinito di questi fenomeni e di bulli impuniti.