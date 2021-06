Ariano: nuova aggressione in piazza e degrado nei vicoli della città Verso la convocazione di un tavolo urgente per affrontare la grave situazione di emergenza

Scendono da un’auto e dopo aver individuato il loro bersaglio in strada, non si sa al momento per quale motivo, lo aggrediscono a calci e pugni, scaraventandolo a terra. L’ennesima scena di violenza, ripresa in un video ha avuto come scenario ancora una volta Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino, a pochi passi dall’imbocco di via D’Afflitto dove solo pochi giorni prima era avvenuta l’ultima rissa tra bande rivali. Sull'accaduto ora stanno indagando polizia e carabinieri.

Episodi che vanno ad unirsi al gesto di omofobia in un locale e ad almeno tre casi di bullismo verificatisi in villa comunale e in due scuole della città. Vicende non tutte collegate tra loro, al vaglio delle forze dell’ordine, ma che finora non hanno portato ad alcun risultato.

L’indignazione del sindaco Enrico Franza: "Non possiamo più accettare che una città e una movida sana possa essere turbata da questi episodi. Daremo vita ad un tavolo con tutte le istituzioni preposte per adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di arginare questi fenomeni gravissimi e non più tollerabili."

E al vico primo Roma non c'è pace per i residenti. La zona è diventata un orinatoio a cielo aperto, tra rifiuti e vomitate da parte di chi non ha un minimo di rispetto per gli altri. Stesso degrado negli altri vicoli della città, dove insistono i vari locali. Viene sollecitata nelle zone più frequentate dalla movida la presenza di bagni chimici, ma soprattutto maggiore senso civico.