Assicurazioni auto on line false: denunciato un 30enne le indagini dei carabinieri di Torella dei Lombardi

L’indagine avviata dai carabinieri della stazione di Torella dei Lombardi, prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo che, dovendo assicurare la sua auto, veniva attratto dal prezzo conveniente di una polizza rca online.

Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento del premio di circa 800 euro, mediante bonifico su conto corrente. Quindi, ricevuta la documentazione via mail, tramite un’applicazione dello smartphone appurava che in effetti il veicolo non risultava assicurato. Chiesto chiarimenti, emergeva che l’assicurazione era stata effettivamente stipulata ma subito annullata per “mancato pagamento”.

Solo a questo punto non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappato e non esitava a sporgere denuncia. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità del presunto responsabile: si tratta di un trentenne della provincia di Brescia, già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi reati, che, alla luce delle evidenze emerse, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.