Dichiara il falso nell'autocertificazione: ai domiciliari un 30enne di Salza In esecuzione di un provvedimento del tribunale di Avellino

I carabinieri della compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un trentenne, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Avellino. I fatti risalgono a qualche anno fa quando il giovane si è reso responsabile del reato di falsità in autocertificazione.

Dopo le formalità di rito, i Carabinieri della Stazione di Salza Irpina hanno tradotto l’arrestato presso la propria abitazione, per l’espiazione della pena residua di un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare.