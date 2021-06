Bisarca divorata dalle fiamme: pomeriggio d'inferno in autostrada Code e disagi enormi. Traffico verso Bari dirottato in direzione Ariano sulla statale 90

Spaventoso incendio lungo l'A16 Napoli-Canosa all'altezza di Candela. Per cause in corso di accertamento una bisarca è stata avvolta dalle fiamme. L'intero carico di auto è andato completamente distrutto. Coinvolta nell'incidente anche una vettura, ribaltatasi, guidata da una donna, trasportata in ospedale a Foggia.

I primi a giungere sul posto sono stati gli uomini della polstrada di Grottaminarda diretti dal comandante Armando Mirra.

Temporaneamente chiuso il tratto tra Grottaminarda e Candela in direzione di Bari. Si è resa necessaria anche la chiusura del tratto tra Candela e Lacedonia in direzione di Napoli, per consentire l'arrivo dei Vigili del Fuoco contromano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 6° tronco di Cassino di autostrade per l'Italia.

Sul luogo dell'incidente avvenuto all'altezza del km 126,800 si registra 1 km di traffico bloccato. Agli utenti diretti verso Bari è stato consigliato di uscire a Grottaminarda lungo la statale 90 delle puglie, direzione Ariano irpino e di percorrere la strada statale 161 e 655 per poi rientrare in A16 a Candela. Percorso inverso per chi è diretto verso Napoli.

Mobilitata la Polizia Municipale ad Ariano Irpino dove si sono registrano code pesantissime soprattutto nelle due direttrici Martiri e Cardito.