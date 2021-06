Ruba trolley su un bus: arrestato 30enne Un gambiano deve rispondere di furto aggravato

Furto aggravato: è il reato di cui dovrà rispondere un trentenne del Gambia, in Italia senza fissa dimora e con svariati precedenti di polizia, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino.

Nel corso di un servizio di perlustrazione svolto sabato pomeriggio nel capoluogo irpino, la pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta nella centralissima Piazza Kennedy, dove veniva segnalato un giovane che aveva appena asportato una borsa dall’interno del vano bagaglio di un pullman di linea proveniente da Napoli.

Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno fermato e identificato il trentenne, trovato in possesso ancora del trolley appena asportato.

Condotto in Caserma, il 30enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri, in attesa di comparire nella giornata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.