Caldo torrido: due auto avvolte dalle fiamme in pochi minuti ad Ariano Pauroso incendio nel Rione San Pietro, danni ma fortunatamente nessun ferito

Si incendia una prima auto e in pochi minuti una seconda parcheggiata lungo la stessa strada una dietro l'altra. E' successo nel popoloso Rione San Pietro ad Ariano Irpino nelle vicinanze di alcune palazzine. Una densa nube nera si è levata nel cielo, ben visibile da ogni parte.

Le fiamme, per cause in corso di accertamento, quasi sicuramente autocombustione dovuta alle alte temperature, hanno avvolto una fiat 500 e una mercedes classe A. Entrambe le vetture appartenenti la prima ad una donna e la seconda ad uomo del luogo sono state letteralmente divorate.

I primi a giungere sul posto e dare l'allarme sono stati gli agenti della Polizia Municipale che hanno bloccato immediatamente l'accesso alle auto da Rione San Pietro in direzione Rodegher-Cappelluzzo. Sul lato opposto un vigilantes dell'Argo Gerardo Landi in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco giunti da Grottaminarda i quali hanno provveduto a spegnere l'incendio.

Nessuna conseguenza a persone, autovetture andate completamente distrutte dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri per i dovuti accertamenti. La Polizia Municipale ha contattato anche la Protezione Civile Aios, tentativo però risultato vano. Come pure il locale distaccamento dei Vigili del Fuoco con sede lungo la Variante a poche centinaia di metri da Rione San Pietro, quest'oggi non operativo. Un presidio che invece andrebbe ulteriormente potenziato e reso funzionante tutti i giorni h24 soprattutto durante la stagione estiva in un territorio delle aree interne così vasto come quello di Ariano.