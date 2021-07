Ariano, autocarro senza conducente si schianta contro un'auto: tragedia sfiorata Danni ingenti alla vettura in sosta ma fortunatamente nessuna conseguenza grave a persone

Scampato pericolo nel giorno della Madonna delle Grazie ad Ariano Irpino. Poteva finire davvero in tragedia l'incidente avvenuto in via Calvario, nel cuore della città.

Un autocarro che trasportava colli si era appena fermato davanti all'ingresso del supermercato Standa quando improvvisamente il mezzo senza il conducente alla guida, appena sceso, è andato a schiantarsi in retromarcia contro un'alfa 146 tranquillamente parcheggiata nello spazio laterale che costeggia la chiesa di San Vincenzo Pallotti di proprietà di un commerciante.

Fortunatamente non vi era nessuno all'interno e solo per miracolo in quel momento non sono sopraggiunte auto, moto o pedoni, in quel tratto sempre trafficato, che da via Castello o via Tribunali porta alla zona Calvario, sede dell'agenzia delle entrate e delle poste solitamente frequentato da molti bambini.

E' andata fin troppo bene, fatta eccezione dei danni ingenti subiti dall'unica vettura centrata dal mezzo, letteralmente sfondata nella parte laterale.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale per i relativi. Breve stop alla circolazione in attesa dei rilievi da parte degli agenti, poi la situazione è tornata alla normalità.