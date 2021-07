Accusato di stalking nei confronti di un barista: caso archiviato L’episodio si è verificato a Lioni. Accolta la tesi dell’avvocato Coppola

Si è chiuso con un decreto di archiviazione l’indagine a carico di D.V., residente a Sant’Angelo dei Lombardi. La vicenda si è verificata a Lioni. L’indagato era accusato di stalking (contestato solo all’attualità) ai danni del proprietario di un bar di Lioni, consistito nell’aver ostacolato il libero esercizio dell’attività commerciale di quest’ultimo con una serie di molestie e denunce infondate.

Pertanto, veniva emesso nei confronti dell’indagato un avviso di conclusione delle indagini preliminari ma la pubblica accusa, a seguito del deposito della memoria difensiva depositata dal difensore dell’indagato (Avv. Giovanna Coppola del foro di Avellino), ha deciso di fare retromarcia, avanzando richiesta di archiviazione per l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio. Il Giudice per le indagini preliminari ha accolto in pieno la tesi difensiva emettendo il decreto di archiviazione.