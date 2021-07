Realizzano un capannone industriale abusivo, 5 denunce Utilizzate false attestazioni

i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento 5 persone, ritenute responsabili della realizzazione di un capannone industriale in violazione delle normative edilizie vigenti. A seguito del controllo dell’impianto di recupero rifiuti inerti ubicato nell’area industriale del comune di Casalbore, i militari appuravano che i cinque, in concorso tra loro, mediante false attestazioni, procedevano a richiedere, progettare, autorizzare e realizzare un capannone industriale senza rispettare le distanze minime previste dalla vigente normativa;