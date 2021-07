La tragica morte di un 34enne di Casalbore in Vietnam: lutto cittadino in paese Giovani che vanno via dalla propria terra per un futuro migliore e tornano purtroppo senza vita

Sono al momento tutte da chiarire le cause della tragica morte in Vietnam di Tino Lamparelli, 34 anni, originario di Casalbore e trasferitosi nel sud est asiatico per motivi di lavoro. Il giovane sarebbe rimasto vittima di un incidente. Sarebbe questo al momento l'unico elemento in possesso di familiari ed amici, colpiti improvvisamente dalla terribile notizia.

Quello di oggi è un giorno di grande dolore per l'intera comunità casalborese. Il sindaco Raffaele Fabiano ha proclamato il lutto cittadino in paese. Bandiera a mezz’asta e saracinesche abbassate per tutta la durata del rito funebre.

"E' un momento doloroso per tutta la nostra comunità. Mi preme ringraziare la famiglia dello sfortunato giovane, per avermi autorizzato a proclamare il lutto cittadino. Il cordoglio mio personale e dell'intera amministrazione comunale. La speranza è che si possa fare capire al più presto la dinamica dell'evento che ha portato alla morte del nostro caro Tino."

Un’intera comunità segnata da un’ennesima tragedia in questa triste estate 2021. La vicinanza del parroco Padre Giuseppe Falzarano.

"Quando ho appreso la notizia mi sono subito recato dinanzi al crocifisso a pregare, per Tino e i suoi cari. Il dolore di uno equivale a quello di tutti noi. Prego il Signore, affinchè il dolore possa tramutarsi per il defunto nella gloria eterna e per i suoi familiari, la forza di andare avanti. Non dobbiamo scoraggiarci. La madre della Misericordia interceda per tutti."