Ariano: travolto da un'auto sulle strisce pedonali si salva per miracolo Apprensione per Rolando Sciarrillo poi finalmente un sospiro di sollievo

Travolto da un'auto sulle strisce pedonali lungo la statale 90 delle puglie si salva per miracolo. Poteva davvero finire in tragedia, l'incidente verificatosi stamane nel cuore di Cardito. Rolando Sciarrillo, noto ciclista arianese, da anni custode fedelissimo della grotta dedicata alla Madonna di Lourdes, stava attraversando la strada, sulle strisce riservate ai pedoni quando improvvisamente è stato scaraventato a terra da una fiat punto guidata da un 74enne di Scampitella che viaggiava insieme alla moglie.

Un volo fino alla striscia di mezzeria che poteva concludersi davvero in maniera drammatica. Era cosciente e perdeva sangue Rolando, quando sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme alla polizia municipale. A prestare le prime cure è stato il titolare dell'agenzia Viaggi La Porta in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. E' stato poi trasportato in ospedale al Frangipane, dove i sanitari del pronto soccorso lo hanno sottoposto accuratamente a tutti gli accertamenti necessari fino ad escludere attraverso la tac conseguenze gravi. Se la caverà con una prognosi di 20 giorni. Inevitabile il ritiro della patente da parte della polizia municipale all'autore dell'investimento.

Aveva da poco lasciato la sua vespa nel centro di assistenza Piaggio a Cardito e conoscendo il suo grande cuore, voleva omaggiare di cornetti coloro che se ne stavano prendendo cura. Non vedendolo più arrivare questi ultimi hanno intuito subito che qualcosa non andava. E così è stato. Rolando era rimasto vittima di un investimento prima di portare a compimento il suo gesto generoso. Fortunatamente poco prima delle sedici un sospiro di sollievo per la famiglia e la lieta notizia del suo felice ritorno a casa dopo lo scampato pericolo.