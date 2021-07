Muore il boss Amedeo Genovese, fondatore del clan Partenio Padre dell'ex consigliere comunale della Lega Damiano Genovese

E’ morto all’età di 65 anni il boss Amedeo Genovese, ritenuto a capo del Clan Partenio. Detenuto nel carcere di Voghera, da circa venti anni, doveva scontare due ergastoli. Uno per l’omicidio di Walter De Cristofaro, e l’altro per il delitto di Modestino Corrado, entrambi personaggi criminali di spicco degli anni '90 legati allo spaccio di dorga. Secondo le indagini della Procura di Avellino Amedeo fu il mandante dei due delitti. Ma non solo. Una successivva indagine lo portà a processo per il reato di associazione. Ma nonostante ciò, Genovese non era detenuto al 41 bis, perché nell’ultimo processo a suo carico i giudici accertarono l'inesistenza del clan Partenio. Il boss del Partenio, è tornato alla ribalta della cronaca, nelle ultime inchieste degli inquirenti e della Dda di Napoli che hanno portato in carcere anche il figlio Damiano Genovese, ex consigliere comunale della Lega. Nelle intercettazioni telefoniche, è emerso ancora il suo nome, sia nei colloqui in carcere con il figlio che con altri esponenti della politica locale.