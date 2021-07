Bomba day ad Avellino, il 25 luglio saranno evacuate 2000 persone In un raggio di 258 metri dal greto del Torrente Fenestrelle,

E' stato definito nei dettagli il piano predisposto dalla Prefettura e dal comune di Avellino per evacuare, domenica 25 luglio, circa duemila persone che abitano in un raggio di 258 metri dal greto del Torrente Fenestrelle, dove nei mesi scorsi e' stato rinvenuto una bomba di alto potenziale risalente al secondo conflitto mondiale. L'ordigno, dopo essere trasferito in una cava di Atripalda (Avellino), verra' fatto brillare dai militari del 21 Reggimento genio Guastatori di Caserta. Nelle fasi della bonifica, l'area interessata verra' controllata anche da droni: l'eventuale presenza di persone nelle zone interdette, comportera' la temporanea sospensione dell'intervento. Con un'ordinanza, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha disposto lo sgombero totale di due mila persone e di tutti i beni mobili ricadenti nell'area interessata dalle operazioni, a partire dalle 6:30. A disposizione delle persone che hanno difficolta' a trovare una sistemazione provvisoria fino alle 15:00, orario in cui e' prevista la conclusione dell'operazione, sono state individuate in zone centrali della citta' tre aree di attesa, presidiate dalle associazioni di volontariato con il successivo trasferimento con bus-navetta nell'area di accoglienza individuata presso il Campus scolastico di Contrada Baccanico.