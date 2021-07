Dolore e lutto in città, muore Mirosa Magnotti Ex giocatrice di pallacanestro, presidente dell'associazione Acto Campania

Lutto nella città di Avellino, è deceduta questa notte Mirosa Magnotti, persona molto conosciuta nel capoluogo. Punto di riferimento nel basket femminile, ex giocatrice di pallacanestro, la donna ha dovuto combattere la partita più difficile della sua vita contro un tumore all’ovaio in stadio avanzato. Impegnata nel sociale e nelle pubbliche relazioni. Mirosa ha lottato contro un brutto male, lanciando anche messaggi importanti per la prevenzione. E’ stata sua l’iniziativa di far installare le tre panchine rossa in via de Conciliis, essendo presidente dell'associazione Acto Campania, contro la violenza sulle donne. L’ultimo saluto di Mirosa si terrà sabato mattina, alle 10, nella chiesa di San Ciro, ad Avellino.