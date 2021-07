Ospedale Moscati, lettera con proiettile al manager Pizzuti La polizia indaga sull'episodio. Il direttore: non mi lascio intimidire

Si indaga su un episodio inquientante che ha scosso l'ospedale Moscati di Avellino. Una lettera, raccomandata, partita da Pisa, con all'interno un proiettile, sarebbe stata recapitata al manager dell'azienda ospedaliera Renato Pizzuti. Nella missiva alcune frasi sconnesse di poco senso, ma che sembrano collegare il motivo dell'atto intimidatorio alla gestione dell’ospedale. Subito è partita la denuncia da parte del manager. Sul caso indaga la polizia.

Intanto questa mattina il direttore Pizzuti attraverso una nota, nell’esprimere con decisione e determinazione una forte condanna e un grande rammarico soprattutto per le modalità attraverso le quali, di fatto, è stato minacciato, ribadisce - così come dichiarato alle Forze dell’Ordine - «di non riuscire a comprendere le ragioni che abbiano potuto spingere qualcuno a compiere una tale azione. Nell’attesa che l’attività investigativa avviata dalla Polizia di Stato possa restituire elementi utili a individuare l’autore del gesto, il Direttore Generale evidenzia che quanto accaduto non comprometterà in alcun modo la sua attività manageriale, che continuerà a svolgere con serietà, concretezza, coerenza e trasparenza».