Proiettile a Pizzuti, Morgante: "La magistratura farà luce" La solidarietà della manager Asl al direttore generale del Moscati

La Direzione Generale dell’Asl di Avellino esprime la propria solidarietà al Direttore Generale dell’AORN Moscati Renato Pizzuti per il vile atto intimidatorio indirizzato alla sua persona. Nel rinnovare la stima e il rispetto per l’operato del manager dell’Azienda Ospedaliera di Avellino il Direttore Generale dell’Asl Maria Morgante si dice fiduciosa che la magistratura possa far luce sulla vicenda, assicurando alla giustizia i responsabili.