Donna segnala un cane in pericolo e lo ritrova investito a brandelli La strage continua lungo la statale 90 ad Ariano Irpino

Ha segnalato a chi di competenza un cane in pericolo sulla statale 90 delle Puglie, zona Variante ad Ariano Irpino e nessuno si sarebbe prodigato per metterlo in sicurezza. La donna in questione, potrà documentare in qualsiasi momento la sua richiesta di aiuto. Non è stata ascoltata.

Una storia che si trascina dall'inizio del mese di luglio. Come questa donna chissà quante altre persone avranno notato quel cane in difficoltà accanto ad un guard rail, luogo in cui forse. E' lì che ha stazionato alla ricerca disperata di chi lo aveva forse vergognosamente abbandonato. Alla fine, due giorni fa la triste scoperta. Ripassando in quello stesso luogo la donna in questione, lo ha ritrovato sull'asfalto, investito e ridotto a brandelli. Una scena macabra che preferiamo non mostrarvi.

"Sono indignata per quanto accaduto. Quel cane poteva salvarsi, mi fu detto se l'animale si nutre da solo, non possiamo farci nulla. Avevo chiesto un aiuto per prelevarlo, non mi è stato dato e alla fine questa storia è finita nel peggiore dei modi."