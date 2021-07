Ristretto ai domiciliari, ritrovato in piazza dai carabinieri: 50enne denunciato I controlli dei carabinieri di Lacedonia

I carabinieri della stazione di Lacedonia hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli.

Nel corso di un servizio di perlustrazione, i carabinieri hanno accertato che l’uomo non era presente nell’abitazione statuita per la citata misura alternativa: rintracciato nella piazza del paese, lo stesso non era in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione in merito.

Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino ai sensi dell’articolo 385 del Codice Penale.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.