Ubriaco, aggredisce passanti e carabinieri: 34enne denunciato E' accaduto a Monteforte Irpino

I carabinieri della stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato alla Procura di Avellino un 34enne già con precedenti penali, per i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, sequestro di persona, tentata estorsione, lesione personale, percosse e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri a Monteforte. L’uomo in preda ai fumi dell’alcol, dopo aver aggredito verbalmente alcuni passanti, ha bloccato un’auto e, salito a bordo del veicolo, con una bottiglia di plastica ha colpito al volto l’anziano automobilista, intimandogli di accompagnarlo in un comune della provincia di Napoli. Con na scusa banale, il malcapitato è riuscito a allontanarsi e chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato il giovane esagitato. Ma una volta condotto in caserma si è scagliato anche contro i militari. Dopo qualche ora, finalmente il giovane ha ritrovato un po’ di calma ed è ritornato a casa.