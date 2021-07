Domani a Paternopoli i funerali di Libero De Rienzo Sarà sepolto accanto alla madre

L’avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia della famiglia De Rienzo, in accordo con i familiari annuncia che domani 22 luglio alle ore 15 saranno celebrati, presso la chiesetta del cimitero di Paternopoli, i funerali di Libero De Rienzo, al secolo Picchio. I funerali, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l’ha portato ad entrare nel cuore della gente.