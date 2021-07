Avvisi con altoparlanti e 16 varchi off limits: "Pronti per il Bomba Day" Domenica 2.500 persone da evacuare e 400 volontari in campo

Superato ogni ostacolo per il “bomba day”, il giorno in cui è previsto il disinnesco dell'ordigno bellico. In questi ultimi giorni gli enti preposti hanno messo a punto gli ultimi dettagli per la giornata di domenica prossima quando il Genio Guastatori di Caserta provvederà a far brillare ad Atripalda, in località cava Bruschi, la bomba risalente al secondo conflitto mondiale ritrovato ad Avellino nel 2019 lungo le sponde del torrente Fenestrelle.

Stamattina nuovo tavolo operativo interforze in Prefettura. In campo, a partire da sabato pomeriggio, ci saranno quasi 400 volontari della Protezione civile che assicureranno assistenza alle famiglie sfollate nel campus scolastico di via Morelli e Silvati.

"Molti però - spiega l'assessore alla Sicurezza del comune di Avellino, Giuseppe Giacobbe - hanno preferito organizzarsi in autonomia. “Sono circa una quarantina le famiglie che ci hanno contattato, d'altronde luglio è il mese delle vacanze, immagino che avranno trovato sistemazione presso seconde case o per qualche gita fuori porta”.

Qualche problemino il Comune lo sta avendo per sistemare le persone allettate. “Molte le ospiteremo presso il Centro Althea, per gli altri dobbiamo ancora trovare una collocazione, parliamo di una trentina di allettati”.

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale e tutte le altre forze dell'ordine hanno effettuato sopralluoghi per individuare i 16 varchi che delimiteranno il raggio d'azione e che saranno inaccessibili. Fino alla rimozione dell’ordigno sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale e saranno serrati i controlli per evitare possibili fenomeni di sciacallaggio.

Inoltre i caschi bianchi in questi giorni che precedono la bonifica informeranno la cittadinanza divulgando messaggi dagli altoparlanti delle loro pattuglie.

Tutte le operazioni della bonifica dell'ordigno saranno seguite in tempo reale da un drone dei vigili del fuoco. Infine Campo Genova sarà l’area di ammassamento per il raduno dei volontari, a partire dal pomeriggio di sabato.