Camera Penale Irpina, l'avvocato Iorio è il nuovo presidente Cambio di rotta, Di Martino ottiene solo un voto

Con sei voti su sette, è stato eletto a nuovo presidente della Camera penale Irpina, l'avvocato Quirino Iorio.

Un solo voto è andato invece all'altro candidato Gerardo Di Martino.

Eletti anche il segretario Patrizio dello Russo e Innocenzo Massaro tesoriere per entrambi la votazione c'è stata l'astensione dell'avvocato Di Martino.

Un'assemblea che si è espressa completamente a favore del nuovo eletto, contrariamente al voto per il rinnovo del consiglio direttivo, dove Di Martino era stato il più votato.

«In qualsivoglia organismo rappresentativo, il candidato più votato in assoluto ne diventa il presidente, senza se e senza ma – ha dichiarato il penalista Di Martino subito dopo l'elezione - Tranne nella camera penale irpina, dove il direttivo sceglie contro l'inequivoca volontà degli iscritti, eleggendo l'altro, il meno sostenuto dalla base elettorale.

Anche per questo motivo sono stato il più votato. E vado avanti, nell'interesse di tutti i penalisti irpini, non solo dell'80% di iscritti che mi ha eletto e che mi ha indicato come proprio Presidente».

Quirino Iorio, che aveva ottenuto dagli iscritti 29 preferenze contro le 38 di Di Martino, andrà a sostituire l'avvocato Luigi Petrillo che ha guidato la Camera Penale in questi ultimi tre anni.

Il direttivo eletto è così composto: oltre al presidente Iorio, i consiglieri Patrizio Dello Russo, Innocenzo Massaro, Francesco Perone, Isidoro Bizzarro, Generoso Pagliarulo e Giuseppina Di Crescenzo. Mentre si è registrata una sola scheda bianca. Eletti anche i probiviri (3 candidature per 3 posti): Gaetano Aufiero 40 voti, Luigi Petrillo 26 e Giuseppe Saccone 23.