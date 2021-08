Incidente nella notte. Auto sbanda e finisce contro un palo: 2 feriti Schianto a Fontanarosa . Feriti ragazzi di Melito

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo l'una della notte appena trascorsa, è intervenuta a Fontanarosa, in contrada Ruvo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada. A bordo della stessa tre ragazzi di cui due rimasti bloccati all'interno, e dopo averli liberati sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.