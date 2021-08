Sbanda e si schianta contro un palo: l'auto prende fuoco, 27enne in ospedale Il ragazzo è rimasto incastrato nel veicolo ed è stato salvato in extremis

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 19'00 di oggi primo agosto, è intervenuta nel comune di Venticano alla frazione Castello Del Lago, sulla via Appia al Km. 279,700, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale è sbandata ed è finita contro un palo in cemento, ed in seguito al violento impatto il veicolo ha presoFuoco. Al suo interno un ragazzo di 27 anni originario di Bonito, rimasto incastrato, e poco prima dell'arrivo della squadra è stato provvidenzialmente estratto da persone presenti sul posto, ed è stato trasportato presso l'ospedale San Pio di Benevento per essere sottoposto a cure mediche. Le fiamme che hanno avvolto l'auto sono state spente, ed è stato messo in sicurezza il palo in cemento caduto.