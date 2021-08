Incendio a ridosso dell'Ofantina, paura a Manocalzati Super lavoro per i vigili del fuoco

Altra giornata di grande lavoro quella di oggi primo agosto, per quanto riguarda gli incendi boschivi. Alle 20'00 sono stati circa trenta gli interventi riguardanti macchia mediterranea, sterpaglie e boscaglia in tutta la provincia. Tra questi segnaliamo quello sviluppatosi a Manocalzati in località Gissara, dove sono andati a fuoco circa tremila metri di macchia mediterranea a ridosso di abitazioni e la SS 7 BIS Ofantina. Ci sono volute due squadre della centrale operativa del Comando di via Zigarelli che hanno lavorato per più di due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.