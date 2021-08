Mezzi in fiamme a Bagnoli Irpino, danni ingenti: indagano i carabinieri Le indagini dei carabinieri della compagnia di Montella

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Montella per l'incendio divampato questa notte all'interno di un terreno in località San Lorenzo di Bagnoli Irpino. Le fiamme hanno completamente distrutto due furgoni e un pick-up. Sempre in nottata, i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino sono invece intervenuti a Flumeri per un incendio scoppiato all'interno di un garage: completamente bruciata un'autovettura e un furgone.