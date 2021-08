Smarrisce il cellulare, ritrovato da una donna: scatta la denuncia E' finita nei guai una 30enne della provincia di Benevento

I carabinieri della stazione di Cervinara hanno denunciato una 30enne della provincia di Benevento, ritenuta responsabile del reato di ricettazione. L’attività prende spunto dalla denuncia di furto di uno smartphone, perpetrato qualche mese fa a Rotondi. All’esito dell’esame dei tabulati telefonici acquisiti grazie al codice IMEI del telefono indicato dalla vittima nella denuncia, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione della donna, intestataria della sim card utilizzata con quel cellulare successivamente alla data del furto. Alla luce delle risultanze emerse, per la 30enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino. Lo smartphone è stato sottoposto a sequestro, in attesa di restituzione all’avente diritto. Sono in corso indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilità di terzi.