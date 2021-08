Daniela scomparsa, l'appello della figlia Sara: aiutateci a trovare mamma Sul posto i cani molecolari, vigili del fuoco e protezione civile

Ancora nessuna traccia di Daniela Carpentieri, sparita misteriosamente mercoledì pomeriggio dalla sua abitazione di Petruro di Forino. La 40enne si è allontanata da sola con il suo cagnolino Nano. Le telecamere della sua abitazione, l’hanno immortalata, intorno alle 15,30 che usciva di casa. Poi di lei più nessuna notizia.

Oggi le squadre speciali dei vigili del fuoco di Avellino, il reparto cinofili e la protezione civile hanno battuto il territorio. Un percorso impervio tra montagne e noccioleti che avrebbe potuto percorrere la donna per allontanarsi prima di sparire nel nulla. Ad attivare le ricerche il compagno e la figlia preoccupati per le sorti di Daniela. «Aiutateci nella ricerca di mamma - ha detto la figlia Sara - lei non si è mai allontanata, nemmeno per una passeggiata. I carabinieri, intanto, stanno visionando tutte le telecamere presenti in paese per verificare un eventuale passaggio della donna. Con sé non ha nulla. Né documenti né cellulare. Al suo seguito soltanto il cagnolino Nano.

Foto tratta da facebook