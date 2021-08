Capriglia choc: auto in fiamme per due volte nella notte Stanotte intervento dei carabinieri e caschi rossi

Il primo incendio intorno a mezzanotte, poi il secondo a distanza di poche ore: i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Nazionale per spegnere le fiamme che avvolgevano un’auto in sosta; rogo estinto evitando ulteriori danni alla casa del proprietario, collocata nelle vicinanze. Intorno alle 4’00 caschi rossi costretti a ritornare sullo stesso posto poichè l’auto era stata interessata da un nuovo incendio. Le fiamme che hanno avvolto interamente il veicolo sono state spente e l’area messa in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri che hanno immediatamente dato il via alle indagini.