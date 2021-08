Valle del Cervaro martoriata dagli incendi: paura a Greci e Montaguto Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno scongiurato il peggio

Valle del Cervaro martoriata dagli incendi. Paura ed apprensione a Greci e Montaguto, anche quest'anno in lotta contro il fuoco e i soliti piromani.

Non c'è stata tregua ieri sera per il gruppo comunale protezione civile di Savignano Irpino allertato per un incendio, l'ennesimo avvenuto a Montaguto. I volontari coordinati da Pierluigi La Manna e dal vice Pierlorenzo Marinaccio presente sul posto hanno messo subito in sicurezza le abitazioni fino a scongiurare il peggio.

Una lotta contro il tempo. Stesso dramma, in contemporanea nel vicino comune di Greci. Alle 22.30 è stata la dirigente responsabile della protezione civile delle Regione Campania, Claudia Campobasso sul campo, instancabile, h24 in questa dura estate di fuoco, a lanciare l'allarme, parlando di situazione molto grave soprattutto a Greci, mettendo subito in moto le squadre del genio civile. Super lavoro da parte dei vigili del fuoco impegnati su più fronti con tutte le squadre e mezzi a disposizione.

A Greci le fiamme hanno devastato una pineta fino a mettere a serio rischio la zona abitazioni Iacp. Fortunatamente non si registrano feriti o danni alle strutture. Ha agito con prontezza la protezione civile prima dell'arrivo prezioso come sempre dei vigili del fuoco.

Le fiamme non hanno risparmiato neppure Savignano Irpino, al confine tra Monteleone di Puglia e Panni. Anche in questo caso, rapido è stato l'intervento del gruppo comunale di protezione civile, grande e preziosa risorsa sul territorio, nonostante le difficoltà legate alla zona particolarmente impervia.

Operazioni svolte in contatto telefonico diretto e continuo con la dirigente Campobasso e il responsabile della sala operativa di Avellino Lucio Musto insieme ad altri uomini della Sopi di Avellino giunti sul posto, Aios di Ariano, protezione civile flumerese, Vesuvius, coordinamento 2020 e due partenze dei vigili del fuoco di Grottaminarda. Ancora una volta un grande lavoro di squadra. Roghi non ancora domati del tutto sul territorio, dove stamane è giunto il Dos Regione Campania.