Fiamme all'impianto di rifiuti di Montefredane: si indaga E' avvenuto nella tarda serata di ieri

Nella tarda serata di ieri, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Montefredane in via Nazionale, per un incendio che si è sviluppato in una azienda di trattamento di rifiuti. Le fiamme che hanno interessato solo una parte di rifiuti sono state spente dalle due squadre intervenute dalla sede di via Zigarelli, mettendo anche in sicurezza la struttura. Non si sono registrate persone coinvolte.