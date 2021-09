Grave schianto in scooter: due quindicenni in ospedale, uno trasferito a Bari Tragedia sfiorata a Gesualdo. Ancora una serata da codice rosso all'ospedale Frangipane di Ariano

Un giro in scooter che ha rischiato di finire in tragedia per una coppia di ragazzini. E' successo a Gesualdo, alla periferia del paese, in contrada Spina, lungo la strada che porta a Villamaina.

I due 15enni per cause in corso di accertamento, si sono schiantati violentemente contro un'auto in sosta. Sul posto i sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa di Avellino, che hanno provveduto a trasportarli d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino.

Contusioni ed escoriazioniper la ragazzina, medicata e dimessa mentre per l'amico coetaneo, dopo un'attenta valutazione da parte del personale sanitario arianese alle prese in pochi giorni con una nuova grave situazione di emergenza si è reso necessario il trasferimento in ambulanza nel più attrezzato ospedale di Bari.

E' ora sotto osservazione a causa delle varie fratture serie e delicate riscontrate in varie parti del corpo. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Mirabella Eclano. Sequestrato il mezzo sul quale viaggiavano i due quindicenni.