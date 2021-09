"Rimaniamo muti e silenti dinanzi alla morte inaspettata e assurda di Roberto" La grande e bella espressione d'amore di Ariano intorno ai familiari del 27enne di Rione San Pietro

Un applauso interminabile, tra lacrime e cuori in volo verso un cielo grigio e triste. Una folla impressionante e unita nel dolore, quasi a formare un abbraccio intorno alla bara bianca.

E’ l’espressione d’amore più bella di Ariano rivolta a Roberto Alborelli, il 27enne morto tragicamente una settimana fa in un terribile schianto con la moto lungo la Variante all’altezza di Rione Martiri mentre tornava a casa da lavoro. Una moltitudine di giovani nel giorno del distacco ha voluto rendergli omaggio. La salma partita dall’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, è giunta nel Piano di Zona, con le moto dei suoi amici di sempre, in testa al corteo. Centauri e amanti delle ruote che Roberto conosceva benissimo e che per lui, hanno scandito forte il rombo dei motori.

Non ce l’ha fatta don Alberto Lucarelli, a celebrare da solo i funerali, insieme a lui il Vescovo Sergio Melillo che ha parlato a cuore aperto durante l’omelia rivolgendosi ai familiari e agli amici di Roberto: “Roberto coltivava nel cuore, come tanti giovani, progetti d’amore. Quando giunge inattesa e inaspettata la morte, rimaniamo muti e silenti. Perché la morte viene come un ospite inquietante, inatteso, non gradito. Un ospite assurdo perché noi sappiamo, che siamo chiamati a vivere, ad amare questa vita, a servirla e a comprenderne il senso e la ragione.”

Davanti all’ingresso del Santuario un collage di foto dei sorrisi e della sua vita sempre gioiosa, incoraggiante, piena di grinta e vigore, con la scritta: “Amici per sempre.” Distrutti e stremati dal dolore, papà Antonio e mamma Maria insieme al fratello Ettore, alla fidanzata Martina e ai cari nonni Ettore e Lucia. Una famiglia distrutta, che ha reagito con grande compostezza, ancora incredula e frastornata da quella maledetta serata, che niente e nessuno potrà mai cancellare nella loro mente. Una giornata triste, dolorosa e di lacrime anche per le due donne, mamma e figlia coinvolte loro malgrado in questa sciagura.

Così Ettore, fratello di Roberto attraverso il suo profilo facebook: "Desidero far arrivare questo messaggio a tutte le persone che hanno dedicato parole, foto, pensieri nei confronti di mio fratello. Ho letto e visto frasi e immagini stupende che mi hanno lasciato senza parole. Vi ringrazio per tutto l'amore che avete dimostrato nei confronti di Roberto e della nostra famiglia, non immaginate quanto tutto questo affetto sia di aiuto per noi in questi giorni terribili. Roberto non era solo mio fratello, era il fratello di tutti. Ha lasciato un vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto perché era speciale. Vorrei potervi abbracciare uno ad uno. Vi voglio bene. Grazie!"