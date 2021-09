Deposito di letame illegale a Guardia Lombardi: denuncia e sequestro Nel suo fondo agricolo erano stati depositati circa 250 metri cubi di rifiuti speciali

I carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo di Guardia Lombardi ritenuto responsabile del reato di “Gestione illecita di rifiuti”: nello specifico, i militari accertavano che all’interno del suo fondo agricolo erano stati depositati circa 250 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi (feci animali, urine, letame e lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito, per le conseguenti operazioni di spandimento agronomico, il tutto in assenza della prevista documentazione autorizzativa. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro.