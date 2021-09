Ariano, sversa rifiuti a terra nel piazzale del cimitero: sanzionato La polizia municipale non concede sconti

Aveva sversato a terra e non negli appositi contenitori materiale di vario genere all'interno dell'isola ecologica situata nel piazzale del cimitero ad Ariano Irpino.

La polizia municipale a seguito di un'attività d'indagine durata due mesi condotta dal maresciallo Alessandro Rossi insieme all'assistente capo Valerio Sisto è riuscita a risalire all'autore dello sversamento illecito e al mezzo utilizzato anche attraverso l'ausilio delle telecamere.

Nei mesi scorsi era toccato ad un commerciante a seguito di uno stesso intervento meticoloso della polizia municipale ad opera dei sovrintendenti Luigi Pietrolà e Giovanni Spinelli.

La persona identificata è stata convocata negli uffici del comando di piazza Mazzini per essere sanzionata. Attività di repressione che non cesserà minimamente, qui come in altre zone critiche della città come Stratola, Tesoro, Torreamando ed altre ancora. Gli incivili sono avvisati.