Furti, ancora una serata da incubo ad Ariano: colpita contrada Manna Cresce la preoccupazione nelle zone rurali per la riprese del fenomeno

Ieri una truffa perpetrata ai danni di una povera donna anziana in pieno centro, qualche settimana fa una serie di colpi in alcune contrade, principalmente a nord di Ariano e questa sera altri furti di cui due consumati e uno tentato in contrada Manna, dove in queste ore la gente è in preda alla paura. Ad agire con ogni probabilità, ma al momento non è dato saperlo, potrebbe essere la stessa banda che evidentemente gode dell'appoggio di un basista locale. Cercano soldi e oro. In un'abitazione vi erano i proprietari all'interno che non si sarebbero accorti di nulla. Sul posto gli uomini del locale commissariato di polizia. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per cercare di acciuffare i malviventi. Una ripresa del fenomeno furti nelle abitazioni, che preoccupa nuovamente e non poco la popolazione.