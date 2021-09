Scoperta una coltivazione di cannabis a Contrada: il sequestro della Forestale Sequestrati anche due bottiglioni in plastica da 5 litri, contenenti del liquido fertilizzante

I carabinieri della stazione Forestale di Forino, nel corso di un servizio finalizzato ad effettuare alcuni accertamenti tecnici su aree boscate percorse da incendi, hanno

rinvenuto 7 piante di “cannabis indica”, coltivate in località boschiva di Contrada. Unitamente alle piante (avente un’altezza di circa un metro e mezzo e recanti

infiorescenze già idonee alla produzione di marijuana) i Carabinieri hanno sequestrato anche due bottiglioni in plastica da 5 litri, contenenti del liquido

fertilizzante, occultati nei paraggi. Dell’attività svolta è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso indagini volte all’individuazione dei responsabili dell’illecita coltivazione.