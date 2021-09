Gli studenti della scuola di Mirabella in visita al canile di Luogosano I temi affrontati: l'abbandono e il randagismo

La Gadit Avellino ringrazia il diirettore sanitario del rifugio per cani la Casa di Billy per aver aperto la sua struttura a una scolaresca. La (Guardie Ambientali D’Italia) sez Avellino, si complimenta con il Direttore Sanitario del canile/rifugio sistuato a Luogosano, per l'iniziativa che ha visto partecipi una scolaresca per il progetto pon “MIRABILIA” dell ‘IC Raimondo Guarini di Mirabella Eclano: “Cani e Gatti adorabili amici”, un progetto di educazione civica e ambientale con particolare attenzione per l‘aspetto etico e la comunicazione con gli amici a quattro zampe. La dottoressa Pepe, medico veterinario, direttore Sanitario del rifugio ha fatto da cicerone ai ragazzi della scuola in un ambiente protetto e controllato, rispettando tutte le norme di sicurezza e nel pieno rispetto verso gli amici a quattro zampe ospitati nella struttura.

I tema principale dell'incontro è stato l’importanza del rispetto verso gli animali e l’ambiente con particolare attenzione al problema dell’ abbandono e del randagismo.

L’Evento è stato molto interessante per i ragazzi che hanno avuto modo di accarezzare e interagire con i cani ospitati e soddisfare ogni curiosità sul mondo dei canili/rifugi e del lavoro del Medico Veterinario.