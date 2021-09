Occupa un alloggio Iacp, assolto: c'era il consenso dell'assegnatario La sentenza per un 27enne

Era accusato di aver invaso arbitrariamente un alloggio Iacp, ma è stato assolto. E' la sentenza pronunciata dal giudice Simonetta Rotili al termine del processo a carico di un 27enne di Luogosano, un centro della provincia di Avellino ricadente nel circondario del Tribunale di Benevento.

Assistito dall'avvocato Mario Feo, il giovane era stato chiamato in causa per un episodio accaduto il 25 gennaio del 2018 che gli era costata l'imputazione. Dalla quale è stato assolto perchè – spiega la difesa – è stato dimostrato che l'allora 24enne era entrato nell'appartamento con il consenso dell'originario assegnatario.

Quello dell'occupazione di abitazioni pubbliche è un fenomeno che rimbalza spesso all'onore delle cronache, come conseguenza di situazioni di disagio e bisogno che spesso sfociano in gesti compiuti in concomitanza con la morte della persona che fino a quel momento aveva vissuto nella casa teatro dell'incursione.