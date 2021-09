Cuore di maiale al dottore Pianese: indagati padre e figlia Concluse le indagini della squadra Mobile di Avellino nei confronti di due persone di Mugnano

Un avviso di conclusione indagine è stata recapitata a padre e figlia di Mugnano del Cardinale accusate di essere i mandanti del pacco con all’interno il cuore di un maiale, indirizzato al medico legale Lamberto Pianese. L’episodio si verificò a fine maggio, il cuore dell’animale appena macellato fu inviato presso il Sert di Avellino, dove il professionista presta servizio. Un’azione per uno sgarro ricevuto, secondo la squadra Mobile che ha seguito le indagini. Padre e figlia, rispettivamente di 61 e 35 anni, avevano affidato un incarico a Pianese per una consulenza medica in merito a una causa civile. L’esito non è andato a buon fine e quindi padre e figlia hanno pensato di ripagarlo a “modo loro”. Ora dovranno rispondere del grave reato di mianccia aggravata davanti al tribunale di Avellino.