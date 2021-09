Paura a Monteforte Irpino. L'anziana guarda la tv e i ladri entrano in casa E' successo ieri sera a Monteforte, i malviventi messi in fuga dai vicini di casa

Ancora un furto in una abitazione. Ieri sera i ladri sono entrati in una villetta situata in via Taverna Campanile, a Monterforte Irpino. All'interno c'era la proprietaria, un'anziana signora che stava guardando la televisione. I ladri hanno scassinato le grate di ferro per poter entrare all'interno. La donna non si è accorta di nulla. Ma fortunatamente, al piano superiore c'era una giovane coppia che ha avvertito strani rumori e ha dato l'allarme. Solo così i ladri sono stati messi in fuga. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.